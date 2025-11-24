Форма поиска по сайту

24 ноября, 14:14

Глава Минобороны Финляндии предложил запретить россиянам покупать квартиры

Фото: depositphotos/dnaumoid

Необходимо запретить россиянам покупать квартиры, заявил глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен в эфире Yle. Его слова передает RT.

По его мнению, необходимо пересмотреть разрешение на покупку гражданами РФ квартир, которые приобретаются в виде акций в жилищных компаниях. Глава оборонного ведомства указал, что отдельные квартиры "не представляют такой же угрозы безопасности", как большие объекты недвижимости, однако данный вопрос тоже "нужно рассмотреть".

Ранее стало известно, что в Финляндии фиксируется увеличение числа преступлений, совершенных на почве ненависти к россиянам и уроженцам стран бывшего Советского Союза. Статистика основана на официально зарегистрированных инцидентах.

Согласно документу, в 2024 правоохранители в Финляндии получили свыше 1,8 тысячи сообщений о преступлениях на почве ненависти, чаще всего речь шла о вербальных оскорблениях или угрозах. В том же году в отношении граждан РФ количество преступлений возросло на 19% по сравнению с показателями 2023 года.

