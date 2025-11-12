Число преступлений против россиян на почве ненависти значительно выросло в Финляндии

Фото: depositphotos/dnaumoid

В Финляндии фиксируется увеличение числа преступлений, совершенных на почве ненависти к россиянам и уроженцам стран бывшего Советского Союза. Об этом свидетельствуют данные из отчета, подготовленного Полицейской академией города Тампере.

Статистика была основана на официально зарегистрированных инцидентах. Согласно документу, в 2024 году правоохранительные органы Финляндии получили в общей сложности свыше 1 800 сообщений о преступлениях на почве ненависти. В большинстве случаев речь шла о вербальных оскорблениях или угрозах.

При этом наиболее частыми целями для преступлений на почве ненависти становились граждане России, Эстонии и люди, родившиеся в СССР.

Кроме того, в отчете отмечается, что в 2024 году в отношении граждан России количество преступлений возросло на 19% по сравнению с показателями 2023 года.

Ранее экс-депутат финского парламента Ано Туртиайнен подал заявление о получении политического убежища в России. Политик придерживается пророссийских взглядов и намерен переехать в Москву, где будет учить русский язык.