Песков назвал предсказуемой реакцию на выступление на русском в Сейме Латвии

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В Кремле негативную реакцию сейма Латвии на выступление защищавшего русский язык депутата Алексея Росликова назвали "предсказуемой", приводит "Газета.ру" слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Но то, что такие проявления голоса разума возникают даже в прибалтийских государствах, это отрадно", – отметил он.

Ранее Росликов назвал русский язык родным. Депутат также напомнил, что большую часть населения Латвии составляют русскоязычные граждане, которые дома говорят по-русски.

В ответ на это спикер Сейма Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова из зала заседаний. Его обвинили в "неэтичном поведении" и "использование русского языка на заседании Сейма". Это решение поддержали 63 парламентария.

Песков заявил, что планы Латвии об уничтожении мемориалов являются позором для их страны. По его словам, таким образом они показывают неуважение к стране, которая спасла ее от фашизма.

