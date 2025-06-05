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Лидера партии "Стабильность!" Алексея Росликова выгнали с заседания сейма Латвии за слова в поддержку русского языка, сообщил портал LSM.

"Русский язык – наш язык!" – заявил депутат во время рассмотрения декларации об устранении последствий "русификации" Латвии в советский период.

Росликов также выступил против включения проекта в повестку дня. Он сказал, что большая часть населения страны состоит из русских, которые каждый день дома говорят по-русски. И без них страна не сможет развиваться, уверен парламентарий.

Также латышский политик задался вопросом, планирует ли республика создавать отдельные закрытые зоны для русскоязычных и будет ли принимать закон, который бы запрещал родителям называть детей русскими именами.

В ответ на это спикер сейма Дайга Миериня объявила голосование об удалении Росликова за неэтичное поведение, "использование русского языка на заседании" и за неуважение к депутатам и парламенту. Решение поддержали 63 депутата.

В конце мая в Латвии утвердили закон, который запрещает чиновникам в служебных помещениях говорить на иных языках, кроме государственного. Новый регламент коснулся как порядка общения между парламентариями, так и внешней коммуникации.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы Латвии о массовом уничтожении военных мемориалов являются позором для страны. По его словам, таким образом Рига показывает неуважение к стране, которая спасла ее от фашизма. Песков указал, что Латвия "воюет со своей историей".

