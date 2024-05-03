В Латвии возбуждено дело за возложение цветов к снесенному памятнику "Алеша"

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Полиция в Латвии возбудила уголовное дело против мужчины, возложившего цветы к месту демонтированного памятника советским воинам – освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков в городе Резекне, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

По данным издания, мужчина в период с 15 марта по 14 апреля трижды приносил цветы к памятнику, известному как "Алеша". Сперва в связи с этим был начат административный процесс, однако после установления личности, допроса и выяснения мотивов его переквалифицировали в уголовный за якобы оправдание военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности и мира.

В Латвии в связи с этим напомнили, что 9 мая в стране не допускается проведение публичных развлекательных и праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов, поскольку они "противоречат интересам национальной безопасности, раскалывают общество, искажают историю и ставят под сомнение солидарность с украинским народом".

В прошлом году полиция Латвии задержала 26 человек за возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов 9 Мая. Также было возбуждено 38 уголовных дел об административных правонарушениях и четыре уголовных дела.