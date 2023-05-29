Рада поддержала законопроект об установке Дня памяти и победы над нацизмом 8 мая

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Парламент Украины поддержал законопроект президента страны Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает РИА Новости.

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, за соответствующий законопроект проголосовали 317 парламентариев.

"С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов", – заявил он.

Ранее президент Украины утвердил празднование в стране Дня Европы 9 мая. Отмечалось, что решение принято для укрепления единства народов Европы, а также для обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте.

Также Зеленский подал в Верховную раду законопроект, которым предложил сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя после этого заявил, что желание Зеленского праздновать победу над нацизмом 8 мая вызвало возмущение не только у граждан СНГ, но и на самой Украине.