Зеленский объявил 9 мая на Украине Днем Европы вместо Дня Победы

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Владимир Зеленский утвердил празднование на Украине Дня Европы 9 мая, сообщает РИА Новости.

"Осознавая европейскую идентичность украинского народа постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза", – говорится в указе, опубликованном на сайте офиса украинского президента.

Отмечается, что такое решение принято для укрепления единства народов Европы, а также для обеспечения мира, безопасности и стабильности на Европейском континенте.

Также Зеленский подал в Верховную раду законопроект, которым предлагается сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал отмену празднования Дня Победы на Украине. Парламентарий напомнил, что ранее на Украине стремились запретить русский язык, а затем начали сносить памятники освободителям страны от фашизма и переименовывать города и улицы.

Спикер Госдумы напомнил, что народы России, Белоруссии и Украины пострадали в период Великой Отечественной войны значительно больше всех других стран.

До этого в Верховную раду был внесен законопроект об отмене празднования 8 марта, 1 мая и Дня Победы.