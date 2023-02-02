Собянин поддержал просветительские проекты потомков московских ополченцев ВОВ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве создают все больше культурных и образовательных проектов о подвигах народных ополченцев Великой Отечественной войны, а власти всячески их поддерживают. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр столицы рассказал, что примерно 160 тысяч человек участвовали в Битве за Москву и других сражениях ВОВ в рядах 16 дивизий Народного ополчения в 1941 году. Собянин напомнил, что среди бойцов были добровольцы разных профессий и возрастов, но все они защищали свою Родину.

"Сообщество потомков московских ополченцев уже 2 года ведет работу по увековечению памяти бойцов Народного ополчения. Среди планов сообщества на 2023 год – организация выставок, посвященных Народному ополчению, издательская деятельность, мемориально-патронатные акции, поездки по местам боев и расположения лагерей военнопленных ополченцев, формирование поименной базы данных бойцов дивизий, пополнение фондов школьных музеев", – написал Собянин.

Градоначальник также отметил, что в честь героев Народного ополчения в Москве назвали сквер (сквер Дивизий Московского Народного Ополчения), улицы (Народного Ополчения и Летовского), станцию Большой кольцевой линии метро. Кроме того, в столице установили памятник "Ополченцы", различные монументы, памятные знаки и мемориальные доски.

11 октября определен как День Московского народного ополчения.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о ежегодных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны в размере 75 тысяч рублей в преддверии Дня Победы. Предложение подразумевает внесение изменений в статьи 14, 15, 17, 18 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ.

Кроме того, согласно документу, выплаты должны получать участники и инвалиды ВОВ, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", вдовы военнослужащих, которые погибли в период боевых действий 1941–1945 годов.



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