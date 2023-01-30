Медведев заявил, что недружественные страны хотят уничтожить память о героях ВОВ

Фото: kremlin.ru

Недружественные России страны хотят уничтожить память о борьбе с нацизмом и героях Великой Отечественной войны. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Он подчеркнул, что в настоящее время в недружественных государствах пытаются "вытравить" память о тех, кто разбил гитлеровские войска. По его словам, там разрушают памятники и превозносят "фашистских палачей и их пособников".

"В одних странах это просто напрямую делается, а в других странах, в том числе в государствах, которые раньше относились именно к соответствующему гитлеровскому пакту, просто стыдливо закрывают глаза, как будто ничего не происходит", – приводит слова Медведева ТАСС.

Зампредседателя Совбеза отметил, что связанные с датами главных сражений ВОВ мероприятия являются возможностью показать всему миру, что историческую правду никто не в силах уничтожить и "вывернуть наизнанку".

Ранее Медведев заявил, что поставки Украине вооружений не спасут Европу от возмездия. Кроме того, он подчеркнул, что в случае третьей мировой войны от стран и вовсе ничего не останется. Он уточнил, что в этом случае боевые действия будут вестись не на танках и даже не на истребителях.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!