Поддержка Украины не спасет Европу от возмездия – Медведев

Фото: kremlin.ru

Поставки Украине вооружений не спасут Европу от возмездия, а если случится третья мировая война, то от стран и вовсе ничего не останется. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву "М", – написал он в своем телеграм-канале.

Политик привел и слова британских коллег, которые призывают поставить Киеву все оружие, какое только есть у НАТО, чтобы не допустить экспансии России и начала мировой войны. По мнению Медведева, никакие вооружения не спасут Европу от возмездия.

"Если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – все в труху", – добавил зампред Совбеза.

Ранее эк-президент США Дональд Трамп заявил, что поставка западных танков Киеву может обернуться ядерной войной. По его словам, ставки все время растут: сначала Украина получает бронетехнику, и не исключено, что потом ей передадут ядерное оружие.



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