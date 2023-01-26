Политические элиты Европы зачастую обслуживают интересы других стран – Путин

Фото: kremlin.ru

Политические элиты стран Европы зачастую обслуживают интересы третьих стран, а не собственные. С таким заявлением выступил Владимир Путин в среду, 25 января, на встрече со студентами при посещении кластера "Ломоносов" Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства заявил о своих добрых отношениях с австрийцами, которые, по его словам, относятся к России очень доброжелательно.

"И несмотря ни на какие <...> события, которые в мире происходят, их мнение в отношении нашей страны не меняется, в отличие от политических элит некоторых стран, включая европейских. Эти элиты часто обслуживают не свои национальные интересы, а интересы третьих стран", – сказал глава государства.

Путин также добавил, что переосмысление подобного все равно происходит. Глава государства также заявил, что Россия не собирается отказываться от мировой культуры, как это делают страны Запада, "отменяющие" деятелей российской культуры.

По его словам, в России бы никогда не додумались, чтобы отменить Бетховена, Баха или О. Генри. А на Западе, заявил президент России, отменили Чайковского.

"Ну и пускай они живут без Чайковского, а мы без мировой классики жить не будем", – сказал российский лидер.

Путин также заметил, что Россия – многонациональное и многоконфессиональное государство. Тема культурного многообразия близка россиянам и впитывается ими "с молоком матери", резюмировал он.

Кластер "Ломоносов" Путин и Сергей Собянин осмотрели 25 января. В центре расположены лаборатории высокотехнологичных компаний с коворкингом, конференц-залами и выставочными пространствами.



Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

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