Путин отметил вклад мэра Москвы в проект инновационного кластера МГУ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Владимир Путин во время встречи со студентами Московского государственного университета имени Ломоносова отметил вклад Сергея Собянина в строительстве кластера "Ломоносов" ИНТЦ МГУ.

Российский лидер одобрил идею создания системы навигации по всей территории учебного заведения. По мнению Путина, в этом вопросе может посодействовать столичный мэр, так как он многое сделал для проектирования кластера.

"Здесь очень хорошая транспортная доступность: три станции метро, из них две новые. Но, конечно, попадая сюда, нужно понимать, чем заняться, куда идти, чтобы ребята из школ и других вузов могли сориентироваться", – отметил Путин.

Кластер "Ломоносов" открыли глава государства и мэр Москвы в среду, 25 января. Там появятся компании, которые работают с научно-технологической и внедренческой деятельностью.

Площадь кластера составляет 65 тысяч квадратных метров. Его спроектировали и построили за 2 года. По мнению Собянина, на данный момент это один из лучших в стране научно-технологических центров.

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

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