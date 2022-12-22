Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о развитии молодежных инициатив и проектов в Москве в ходе тематического заседания Госсовета РФ по молодежной политике. Об этом сообщается в персональном телеграм-канале градоначальника.

"Сегодня состоялось заседание Госсовета РФ по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях. Президент подчеркнул, что ключевая задача – обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. Тогда смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны", – написал мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, требуется помогать молодым людям всесторонне, создавая условия для раскрытия их потенциала.

Согласно информации мэра, в столице проживают более 3,2 миллиона жителей в возрасте от 14 до 35 лет, к которым относятся школьники, студенты и работающая молодежь. Собянин подчеркнул, что для их развития создаются разнообразные инициативы и проекты, в частности, "МедиаШУМ", "ВРаботе" и "Город Героев Москва", запущенные проектным офисом "Молодежь Москвы".

Один из способов поддержки подобных проектов – выдача специализированных грантов. В 2022 году адресную помощь на конкурсной основе получили 56 молодежных инициатив. Мэр Москвы подчеркнул, что в 2023 году планируется расширить число проектов для молодых жителей столицы и увеличить число площадок для работы и общения активных представителей молодого поколения.

В ходе Госсовета президент России Владимир Путин призвал выстроить по всей стране систему поддержки молодежи. Особое внимание глава государства уделил добровольцам, которые участвуют в многочисленных волонтерских проектах и помогают в том числе военнослужащим и их семьям.

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