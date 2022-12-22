В Госсовете предложили создать нацпроект по работе с молодежью

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Глава комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика", губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов выступил с предложением о создании отдельного национального проекта, посвященного работе с молодежью и мерам поддержки в этой сфере. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что такой проект мог бы объединить в себе различные направления деятельности по работе с молодежью.

"На федеральном уровне считаем необходимым создать экспертный центр по вопросам молодежной политики, где на системной основе будет проводиться научно-аналитическое сопровождение данной темы", – подчеркнул Артюхов.

Ранее Владимир Путин обратился к кабмину с поручением о популяризации героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям. Он предложил использовать в просветительской работе с молодежью изображения этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции.

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