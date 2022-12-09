30 молодежных команд примут участие в первом в Москве медиахакатоне "Шуми"

Фото: проект "МедиаШУМ"

В столице пройдет первый медиахакатон "Шуми": в нем примут участие 30 молодежных команд – они предложат крупным медиакомпаниям и городу свои идеи, направленные на решение существующих проблем и создание новых возможностей для молодежи в Москве.

Каждая компания представит участникам кейсы-проблемы, решение которых будет необходимо разработать за 24 часа. Все кейсы разделены на три тематических трека: "Диджитал", "Инфлюенсеры" и "Город" – интересный для себя команды участников выбирают самостоятельно во время регистрации.

"Мы традиционно проводим мероприятия, которые помогают молодежи не только демонстрировать навыки и талант в медиасреде, но и предлагать свои идеи и инициативы. Наша задача – сделать площадку, на которой студенческие СМИ смогут встретиться не только с известными журналистами и блогерами, но и начать свое сотрудничество с крупными компаниями", – отметил руководитель проекта "МедиаШУМ" Владислав Устиненков.

Кейсы разработаны организаторами хакатона совместно с партнерами. Например, компания VK предложит участникам усовершенствовать свою амбассадорскую программу и привлечь молодых специалистов к профессии тестировщика – IT-специалиста, который отвечает за поиск технических ошибок в программах и приложениях.

В рамках кейса от агентства INVITE участникам предстоит разработать концепцию инфлюенс-объединения блогеров, а видеопродакшену Mayd Prod участники предложат инструменты медиапродвижения и поиска талантливых молодых специалистов в команду.

Свои кейсы в рамках трека "Город" представят проектный офис "Молодежь Москвы" и проект для молодых журналистов и блогеров "МедиаШУМ". Для "Молодежи Москвы" участникам нужно будет разработать коммуникационную стратегию и дать свои предложения по усилению медиапродвижения молодежных проектов. А для проекта "МедиаШУМ" участникам необходимо будет придумать большой медиафестиваль, который организаторы обещают провести в одном из городских парков в 2023 году.

Победителями хакатона станут шесть команд, каждая из которых будет привлечена к реализации своего кейса совместно с компаниями. Также команды-победители смогут претендовать на стажировки в этих компаниях.

Результаты работы участников оценят приглашенные блогеры, общественные деятели и представители компаний.

На защите команда представит не только презентацию своей идеи, но и план ее внедрения в компанию, а также финансовые расчеты и тематические видеоролики.

Всего на хакатон зарегистрировались более 60 команд. Лучшие 30 из них будут отобраны с помощью предварительного питчинга идей. Команды запишут свои видеовизитки, в которых расскажут, как планируют решать предложенные им кейсы.

Организатором медиахакатона "Шуми" выступает проект "МедиаШУМ" при поддержке проектного офиса "Молодежь Москвы" и комитета общественных связей города Москвы. Среди партнеров хакатона – компания VK, блогерское агентство INVITE, видеопродакшен Mayd Prod и проекты правительства Москвы.

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