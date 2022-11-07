Путину представят идеи создания всероссийского молодежного экодвижения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил представить предложения по созданию всероссийского экологического движения для молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Администрации президента РФ подготовить совместно с Росмолодежью и представить предложения по созданию всероссийского молодежного экологического движения", – указано в перечне поручений.

Ответственными за поручение назначены первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Срок его исполнения – до 1 декабря 2022 года.

Также глава государства поручил ежегодно проводить молодежный экологический форум "Экосистема" в Камчатском крае. За организацию мероприятия должны будут отвечать Сергей Кириенко, премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Первый доклад о подготовке форума должен быть представлен до 1 февраля 2023 года.

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