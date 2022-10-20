В Ленинградской области сошла "мусорная лавина"

Фото: телеграм-канал "Подъем"

На полигоне "Новый Свет – ЭКО" в Гатчинском районе Ленинградской области зафиксировали водяной сход от мусорных масс и деформацию откоса. Об этом сообщается на странице комитета государственного экологического надзора в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел 19 октября. Предположительно, причиной ЧП могло стать нарушение правил складирования мусора.

До этого местные жители уже обращались с жалобами на неприятный запах близ полигона.

По словам председателя комитета Маринэ Тоноян, к месту инцидента отправили группу инспекторов и мобильную лабораторию.

"На месте ожидаем представителей надзорных органов, которые уполномочены сделать окончательные заключения и обязать руководство полигона к принятию действенных мер", – добавила она.

Ранее сообщалось, что правительство России выделит дополнительные средства на ликвидацию несанкционированных свалок в городах России в 2022–2023 годах. Предполагалось, что решение коснется 24 региона страны.

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