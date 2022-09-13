В Росприроднадзоре заявили об угрозе стоков с аэропорта Шереметьево для здоровья

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Стоки с территории московского аэропорта Шереметьево с опасными химикатами несут угрозу для здоровья местных жителей и загрязняют реку Клязьму, заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Во время проверки инспекторы службы выявили, что стоки, которые попадают в реку с территории аэропорта, содержат противообледенительную жидкость. Вещество создает угрозу безопасности водоема и здоровью людей", – написала она в своем телеграм-канале.

По словам главы ведомства, Шереметьево предприняло попытку оспорить в суде требования Росприроднадзора устранить нарушения, однако суд поддержал в данном вопросе службу, отказав предприятию в удовлетворении иска.

Радионова добавила, что ведомство проследит за исполнением предписаний суда и при необходимости специалисты Росприроднадзора проведут повторные проверки.

Ранее сообщалось, что правительство РФ одобрило выделение дополнительных средств на ликвидацию несанкционированных свалок в российских городах.

Отмечается, что проект предусматривает ликвидацию незаконных свалок в 24 регионах России в 2022–2023 годах.

