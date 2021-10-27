Коммунальный флот собрал с водной акватории Москвы более 600 тонн мусора

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков рассказал, что в этом году коммунальному флоту удалось собрать с водной акватории столицы более 600 тонн мусора.
Он пояснил, что данная служба, входящая в состав комплекса городского хозяйства, отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы.
"С открытием навигации суда они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна рек. В этом году собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений", – пояснил Бирюков.
Он объяснил, что мусор собирают специализированные суда-мусоросборщики. В зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. Плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами задействуют при извлечении донных наносов песка и грунта.
"В регламентном режиме мусоросборщики собирали еженедельно около 20–25 тонн мусора, ежемесячно – до 100 тонн. Быстроходные катера-нефтесборщики отслеживали обстановку на воде и оперативно реагировали на обращения, связанные с обнаружением загрязнений", – добавил Бирюков.
Он также отметил, что на акватории в верховьях Москвы-реки сосредоточены основные усилия по сбору мусора, благодаря чему обеспечивается чистота основного русла ниже по течению. На северо-западе Москвы выше процент уборки крупногабаритного мусора – стволов деревьев, веток, строительного мусора. Мелкий плавающий мусор в основном извлекали в центральных районах столицы – пластик, бутылки, автомобильные покрышки и пенопласт.
"Снизилась интенсивность загрязнений, что, безусловно, свидетельствует о повышении экологической культуры горожан", – сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров льда.
Ранее Владимир Путин прокомментировал тему мусорной реформы и раздельного сбора отходов. Он отметил, что правительство России уже делает первые шаги на пути к расширению программы переработки мусора.
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