Власти РФ рассматривают возможность расширения программы переработки и утилизации мусора

Фото: ТАСС/Антон Вергун
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал тему мусорной реформы и раздельного сбора отходов в ходе ежегодной прямой линии.
"Мусорная реформа – это большая работа по всей стране. Раньше этой проблемой никто не занимался, но и раньше не было такого количества отходов", – подчеркнул президент.
Он рассказал, что правительство России уже делает первые шаги на пути к расширению программы переработки мусора. Так, в ближайшее время в стране появится несколько мусоросжигающих заводов.
Кроме того, российский лидер назвал недопустимым несоблюдение требований о раздельном сборе отходов и заявил, что нарушителей необходимо привлекать к ответственности.
Ранее Путин заявил, что российские экологические и климатические проекты будут многие десятки лет играть решающую роль в глобальных усилиях по сохранению климата. Он также назвал чушью заявления о том, что РФ якобы не заинтересована в решении экологических проблем планеты.
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