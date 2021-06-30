Газификация до домовладений должна быть обеспечена бесплатно – Путин

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Владимир Путин заявил, что проведение магистральной трубы до домовладений, до заборов участков, должно быть бесплатным.

В ходе прямой линии к нему обратилась жительница Карачаево-Черкесской Республики. Она рассказала, что, несмотря на близкое расположение газопровода, стоимость подвода трубы достигает 200 тысяч рублей на семью, при этом местные власти говорят, что средств на ее укладку нет.

Путин уточнил у женщины, что входит в эту сумму, и сказал, что прокладка магистральной трубы до домовладения должна быть бесплатной, тогда как на территории участка это делается уже за деньги собственника. Он пообещал обсудить эту проблему с главой республики.

Как отметила ведущая, проблемы с газификацией испытывают и в различных СНТ, однако президент отметил, что в первую очередь так называемой последней милей должны быть обеспечены жители населенных пунктов, которые проживают в домохозяйствах постоянно.

11 июня Владимир Путин подписал закон, согласно которому газопровод бесплатно будут доводить до земельных участков граждан.

В документе прописано, что в стране вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Таковым является компания "Газпром". В отдельных случаях возможно привлечение региональных операторов газификации.

Кроме того, законом устанавливается, что рост тарифов для населения исключается, на них также не будут распространяться инвестиционные надбавки. Уточняется, что услуги по подключению домов к газу должны оказываться по принципу одного окна.

