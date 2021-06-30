Новые меры поддержки малого бизнеса могут подорвать банковскую систему – Путин
Владимир Путин заявил, что новые меры поддержки малого бизнеса могут подорвать банковскую систему. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос из Сургута во время ежегодной прямой линии.
Предприниматель спросил у президента про кредиты на развитие бизнеса. По словам россиянина, высокие процентные ставки и сроки кредитования не позволяют получать эффективную финансовую поддержку.
Президент напомнил, что во время пандемии больше всего пострадал малый и средний бизнес. Правительство, пытаясь решить данную проблему, приняло пакет соответствующих мер, добавил Путин. Он также пообещал предпринимателю из региона разобраться в ситуации.
Ранее сообщалось, что предпринимателям столицы одобрили 127 заявок на субсидии и гранты на общую сумму 117 миллионов рублей.
Узнать о видах поддержки, а также подать заявку на финансовую помощь малому и среднему бизнесу столицы можно на сайте cashback.moscow.business.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: