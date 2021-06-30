Новые меры поддержки малого бизнеса могут подорвать банковскую систему – Путин

Владимир Путин заявил, что новые меры поддержки малого бизнеса могут подорвать банковскую систему. Об этом он сообщил, отвечая на вопрос из Сургута во время ежегодной прямой линии.

Предприниматель спросил у президента про кредиты на развитие бизнеса. По словам россиянина, высокие процентные ставки и сроки кредитования не позволяют получать эффективную финансовую поддержку.

Президент напомнил, что во время пандемии больше всего пострадал малый и средний бизнес. Правительство, пытаясь решить данную проблему, приняло пакет соответствующих мер, добавил Путин. Он также пообещал предпринимателю из региона разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что предпринимателям столицы одобрили 127 заявок на субсидии и гранты на общую сумму 117 миллионов рублей.

Узнать о видах поддержки, а также подать заявку на финансовую помощь малому и среднему бизнесу столицы можно на сайте cashback.moscow.business.

