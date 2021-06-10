Бизнесмены Москвы получили еще 117 млн рублей в виде грантов и субсидий

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Предпринимателям столицы за прошедшую неделю одобрили 127 заявок на субсидии и гранты на общую сумму 117 миллионов рублей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, всего с начала года было оформлено 275 таких заявок.
"В этом году мы уже одобрили предпринимателям столицы 275 заявок на общую сумму 315,5 миллиона рублей в виде субсидий и грантов. Рассмотрение заявок продолжается", – сказал он.
На последнем заседании комиссии 33 предприятиям, работающим по франшизе, одобрили субсидии на сумму 31 миллион рублей, еще 11 грантов на общую сумму 36 миллионов рублей и 5 субсидий на 7 миллионов рублей получили экспортеры.
Также сообщается, что один из предпринимателей получил почти 2 миллиона рублей на развитие гостиничного бизнеса.
Узнать о видах поддержки, а также подать заявку на финансовую помощь малому и среднему бизнесу столицы можно на сайте cashback.moscow.business.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что Москва заслуженно является лидером по качеству инвестиционного климата, а также остается флагманом в вопросе снижения административных барьеров.
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