Города РФ должны конкурировать с мировыми центрами за инвестиционный капитал – Тихонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В мире усиливается глобальная конкуренция между городами за человеческий и инвестиционный капитал, и российские мегаполисы должны принять этот вызов. Об этом сообщил глава департамента экономической политики и развития города Москвы Денис Тихонов, выступая на сессии "Создание городов будущего: с чего начать?" Восточного экономического форума.

Он напомнил, что сегодня качество среды жизнедеятельности людей обеспечивают города, и для людей уровень развития образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры городов становятся гораздо более значимыми факторами, чем место рождения и юрисдикция.

"Это вызов и для Москвы, и для других российских мегаполисов: необходимо создавать комфортные условия для жизни людей здесь, чтобы они не уезжали за границу, в чем Москва в последние годы преуспела", – сказал Тихонов.

По его словам, городские агломерации в целом экономически более эффективны – сегодня 50% населения мира живет в городах, а производит 80% мирового ВВП. В мегаполисах ниже издержки, больше конкуренция, лучше условия для самореализации горожан, добавил Тихонов.

Он отметил, что житель крупной городской агломерации производит в два раза больше продукции, чем житель малого города. Так, в Москве проживает 8,5% населения страны, но в столице создается более четверти национального ВВП. Глава ведомства заявил, что, на российскую столицу приходится около 16% инвестиций в основной капитал, 50% прямых иностранных инвестиций.

Москва – крупнейший в России рынок труда и создает еще 3,5 миллиона рабочих мест в других регионах. При этом Россия и Москва не являются лидерами концентрации ресурсов на фоне глобальных агломераций, подчеркнул он.

Только 12 российских городов входят в ТОП-600 крупнейших городов мира, и только два – Москва и Санкт-Петербург находятся в ТОП-100 крупнейших агломераций мира. ВРП на квадратный километр площади в Москве вчетверо ниже показателей Нью-Йорка, и вдвое – Парижа. При этом доля дохода бюджета на душу населения в этих столицах сопоставима.

"Нам есть, к чему стремиться в повышении экономической плотности нашей территории", – подчеркнул Денис Тихонов. Для роста экономики города сегодня одной из главных задачей городских властей становится обеспечение благоприятной деловой среды, пояснил он.

Москва занимает первое место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив. "Развитие российских городов, повышение их конкурентоспособности – это основа устойчивого развития экономики страны в целом", – резюмировал Тихонов.

Заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов ранее сообщил, что объем инвестиций в основной капитал в Москве в первом полугодии 2019 года вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 946 миллиардов рублей.

Одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Объем Адресной инвестиционной программы столицы на 2019–2021 годы составляет 1,6 триллиона рублей. Эти средства направят на реализацию приоритетных проектов в транспорте, социальной сфере, благоустройстве, развитии новых территорий и другие.