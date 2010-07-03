На долю Москвы приходится половина прямых иностранных инвестиций – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Объем инвестиций в основной капитал в Москве в первом полугодии 2019 года вырос на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 946 миллиардов рублей, сообщил заместитель мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Москва продемонстрировала хороший рост объема инвестиций в основной капитал по итогам первых шести месяцев: согласно данным Росстата, в столице прирост составил почти 20%, тогда как в целом по России – 0,6%", – приводит слова Ефимова пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Он уточнил, что с 2010 по 2018 год инвестиции в основной капитал в столице увеличились в сопоставимых ценах более чем в два раза.

"На данный момент на долю столицы приходится 14% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России", – сказал он.

По словам Ефимова, по итогам первых двух кварталов этого года доля внебюджетных инвестиций составила 78%, что на 4,8 процентного пункта больше, чем в первом полугодии 2018 года.

В структуре финансирования инвестиций в основной капитал с 59% до 62% увеличилась доля собственных средств.

Одним из драйверов инвестиционной активности является масштабная программа развития города. Объем Адресной инвестиционной программы столицы на 2019–2021 годы составляет 1,6 триллиона рублей. Эти средства направят на реализацию приоритетных проектов в транспорте, социальной сфере, благоустройстве, развитии новых территорий и другие.

Сегодня на каждый рубль, вложенный городом в развитие инфраструктуры, удается привлекать 3–4 рубля частных инвестиций.

Рост объема инвестиций в основной капитал в Москве обусловлен также мерами поддержки, которые оказывают столичные власти бизнесу: активно инвестирующие компании могут рассчитывать на различные преференции от правительства Москвы.

Предприятия, которым присваиваются статусы технопарка, промышленного комплекса, индустриального парка, могут снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%. Аналогичный механизм действует и в отношении новых инвестиционных проектов.

На сегодняшний день 105 московских компаний имеют право на различные льготы: 49 промкомплексов, 36 технопарков, 10 якорных резидентов, 9 инвестиционных приоритетных проектов, 1 производитель автотранспортных средств.

"Инвестиционная привлекательность столицы подтверждена международными и российскими рейтингами", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Он отметил, что в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2019 Россия поднялась на четыре позиции за год и заняла 31 место.

"Показатель России здесь на 70% зависит от Москвы. Согласно рейтингу привлекательности европейских городов для прямых иностранных инвестиций, составляемому Financial Times, Москва входит в пятерку лидеров по инвестиционной привлекательности среди крупнейших городов Европы и занимает первое место среди городов Восточной Европы. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ столица поднялась в текущем году на 1 место" – рассказал Прохоров.

Ранее Ефимов сообщал, что Адресную инвестиционную программу Москвы на 2019 год увеличат на 49,4 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря росту доходов городского бюджета.

В этом году на средства АИП планируют ввести в эксплуатацию 51 объект транспортной инфраструктуры, 33 километра линий метро, 69 километров автодорог, а также 17 детских садов, 20 школ, восемь объектов культуры, 25 спортивных и 14 медицинских объектов.