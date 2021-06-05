Москва остается лидером по качеству инвестклимата среди регионов – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва заслуженно является лидером по качеству инвестиционного климата, а также остается флагманом в вопросе снижения административных барьеров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, комментируя итоги Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, объявленные на ПМЭФ.

Он отметил позитивную динамику регуляторной среды Национального рейтинга, которая была достигнута с помощью комплексной масштабной работы федерального правительства и деятельности каждого отдельного региона РФ.

Кроме того, Бочкарев добавил, что в рейтинге учитывали показатели качества и уровня развития инфраструктуры и доступность ресурсов, чтобы вести бизнес и инвестиционную деятельность.

"Москва остается лидером в нашей стране по созданию благоприятных условия для ведения бизнеса. Во многом этому способствовала проделанная работа по цифровизации строительной отрасли и снижению административных барьеров – в этих вопросах столица выступает флагманом среди городов и субъектов страны", – отметил заммэра.

Помимо этого, он уточнил, что в настоящее время застройщики могут оформить любую процедуру, от получения градостроительного плана земельного участка до разрешения на строительство или разрешения на ввод на портале мэра и правительства столицы.

Также в рамках ПМЭФ Сергей Собянин рассказал, что за последние 10 лет объем вредных выбросов в Москве сократился более чем в два раза.

Он пояснил, что это стало возможным благодаря внедрению новых технологий в промышленности: сократилось количество заводов, изменилась организация производства, уменьшилось количество выбросов предприятий. Кроме того, на ситуацию положительно повлияло распространение автомобилей с современными двигателями и топлива новых стандартов.