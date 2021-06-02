У московских рестораторов нет планов вводить зоны для привитых от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские рестораторы не планируют вводить в заведениях специальные зоны для людей, привившихся от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой главу Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.

"Московские рестораторы не предлагают вводить антиковидные зоны в своих заведениях, но просят власти смягчить требования к наличию перчаток у посетителей. Есть указ мэра, который действует в столице, и штрафы за несоблюдение мер – 300 тысяч рублей и более. Мы не говорим о сотрудниках, а именно о посетителях", – отметил Бухаров.

Он добавил, что некоторые рестораны все же практикуют поощрения в виде скидок для горожан, привившихся от коронавируса, однако решение, вводить что-то подобное или нет, каждое заведение принимает самостоятельно.

Сейчас эти вопросы обсуждаются с городскими властями, в частности с мэром Москвы, а также департаментом предпринимательства и инновационного развития, заключил Бухаров.

В конце мая столичные предприниматели предложили Сергею Собянину создать в ресторанах свободные от COVID-19 зоны для вакцинированных от коронавируса гостей, а также предусмотреть новую схему вынесения административных штрафов за нарушения в сфере предпринимательства. Согласно ей, сначала проводится профилактика, выносится предупреждение и только после этого выписывается штраф.

