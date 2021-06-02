Москва вошла в тройку мегаполисов мира по преодолению последствий пандемии COVID-19

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

Москва вошла в ТОП-3 мегаполисов по преодолению последствий пандемии. Это результаты исследования международной компании Ernst&Young. Анализировали города, где вводили полный локдаун и более гибкие меры, как в российской столице. Учитывали своевременность введения и снятия ограничений, восстановительные процессы экономики и стимулирующие меры поддержки.

Заболеваемость коронавирусом достигла трехмесячного минимума, судя по новому отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Речь идет о статистике за сутки. 2 июня общая цифра составила 353 тысячи – это минимум с марта. А темпы летальности коронавируса замедлились до показателей апреля.

Россия и Индонезия обсуждает открытие туристического коридора. Эта схема въезда для туристов, которая позволяет миновать некоторые антиковидные ограничения. Об этом пишет индонезийская пресса со ссылкой на Минтуризма и экономики страны. Окончательно решение пока не принято. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.