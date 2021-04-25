Более 50 млн цветов украсят Москву в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В этом году около 54 миллионов цветов должны украсить столичные улицы, площади и скверы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Самые большие и красивые цветники традиционно появятся на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на улице Новый Арбат, Триумфальной площади, Кутузовском проспекте и в парке Победы на Поклонной горе. Общая площадь городских клумб превысит 800 тысяч квадратных метров", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что так как высаживать растения планируется поэтапно, они будут радовать москвичей и гостей города до поздней осени.
К майским праздникам в столице распустятся 12 миллионов тюльпанов, высаженные прошлой осенью, подчеркнул заммэра, добавив, что сейчас началась высадка около 4 миллионов саженцев виолы. В конце мая – начале июня на городских клумбах распустятся 35 миллионов однолетников.
Дальнейшие планы зависят от погоды. Если она позволит, то следующими высадят более 1,2 миллиона многолетников, среди которых преимущественно розы и пионы.
Концепция тематических клумб будет посвящена Году науки и технологий. Рассаду высадят в виде надписей "наука" и "техника", изобразят из цветов фигуры ДНК, атомов и шестеренок. Планируется, что так будут выглядеть цветники вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, на площади Гагарина, на пересечении Николоямской набережной с улицей Земляной Вал.
"Количество и ассортимент растений определяют на этапе проектирования клумб в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления", – сказал Бирюков.
Заммэра обратил внимание на то, что все растения адаптированы к климату Москвы и не вызывают аллергию. Выращивают их в теплицах ГБУ "Озеленение".
Ранее сообщалось, что с начала апреля в Москве проходит месячник по благоустройству. Все городские объекты приводят в порядок после осенне-зимнего периода.
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