Около 10 млн цветов украсят Москву в майские праздники

18:25
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Около 10 миллионов цветов украсят Москву в майские праздники. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что примерно 50 миллионов цветов, включая осенние посадки, будут украшать Москву в течение всего весеннего и летнего периода.
"Сценарий и паспорт каждого объекта у нас есть, мы не просто ведем озеленение. Утвержденные паспорта прошли соответствующие экспертизы, и мы полагаем, что те клумбы, которые радовали глаз москвичей в прошлом году, будут радовать и в этом году", – заявил он.
Ранее сообщалось, что в Москве продолжается подготовка к весне. В столичных тепличных хозяйствах специалисты выращивают цветы, которые через несколько месяцев украсят город. Первые растения появятся в городе в апреле или мае. При этом посевы стартовали в конце января. Растениям предстоит набраться зеленой массы, пройти этап закаливания и сформировать бутоны.
В теплицах ГБУ "Озеленение", площадь которых составляет 8,4 гектара закрытого грунта, выращивают растения для Юго-Западного, Южного, Юго-Восточного административных округов Москвы и ТиНАО. Планируется, что управление поставит 13,7 миллиона однолетней рассады и порядка 320 тысяч многолетников, около 800 тысяч двулетних виол, а также около 2 тысяч кустов роз.
Цветы высаживают с запасом. Поливают их вручную. На объекте работают порядка 160 специалистов. При необходимости привлекаются дополнительные силы.
При формировании клумб специалисты учитывают сразу несколько параметров растений, включая их внешний вид и качество. Для жизнедеятельности в городской среде больше всего подходят петунии, пеларгонии, газании и виолы. Эти растения выдерживают перепады температур, а также невосприимчивы к выхлопным газам. Также специалисты учитывают период цветения, чтобы живописные пейзажи украшали город с апреля по октябрь.
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