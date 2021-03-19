Около 10 млн цветов украсят Москву в майские праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 10 миллионов цветов украсят Москву в майские праздники. Об этом в эфире телеканала Москва 24 рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что примерно 50 миллионов цветов, включая осенние посадки, будут украшать Москву в течение всего весеннего и летнего периода.

"Сценарий и паспорт каждого объекта у нас есть, мы не просто ведем озеленение. Утвержденные паспорта прошли соответствующие экспертизы, и мы полагаем, что те клумбы, которые радовали глаз москвичей в прошлом году, будут радовать и в этом году", – заявил он.

Ранее сообщалось, что в Москве продолжается подготовка к весне. В столичных тепличных хозяйствах специалисты выращивают цветы, которые через несколько месяцев украсят город. Первые растения появятся в городе в апреле или мае. При этом посевы стартовали в конце января. Растениям предстоит набраться зеленой массы, пройти этап закаливания и сформировать бутоны.

В теплицах ГБУ "Озеленение", площадь которых составляет 8,4 гектара закрытого грунта, выращивают растения для Юго-Западного, Южного, Юго-Восточного административных округов Москвы и ТиНАО. Планируется, что управление поставит 13,7 миллиона однолетней рассады и порядка 320 тысяч многолетников, около 800 тысяч двулетних виол, а также около 2 тысяч кустов роз.

Цветы высаживают с запасом. Поливают их вручную. На объекте работают порядка 160 специалистов. При необходимости привлекаются дополнительные силы.

При формировании клумб специалисты учитывают сразу несколько параметров растений, включая их внешний вид и качество. Для жизнедеятельности в городской среде больше всего подходят петунии, пеларгонии, газании и виолы. Эти растения выдерживают перепады температур, а также невосприимчивы к выхлопным газам. Также специалисты учитывают период цветения, чтобы живописные пейзажи украшали город с апреля по октябрь.