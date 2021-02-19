"Аптекарский огород" будет работать на час дольше с 20 февраля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 20 февраля Ботанический сад "Аптекарский огород" будет работать на час дольше – до 21:00 каждый день, сообщает пресс-служба сада.

"С 20 февраля в честь открытия VII ежегодной выставки "Репетиция весны" Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" будет работать на час дольше – до 21:00 ежедневно", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что крупнейшая зимняя выставка тюльпанов продлится до 14 марта. Посетители сада смогут увидеть 10 тысяч тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов и многих других растений, которые расцветут на два месяца раньше природного срока.

"Ежегодную "Репетицию весны" любят в том числе за эффектные цветочные фотозоны, которые невероятно правдоподобно переносят посетителей в красочные Нидерланды", – отметили в пресс-службе.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвела редкая орхидея "яйцо в гнезде". По данным представителей сада, в природе данный цветок растет в Мьянме, Таиланде, Малайзии, а также в Южном Китае. Диаметр самого цветка составляет 8 сантиметров.