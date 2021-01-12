В "Аптекарском огороде" расцвела редкая орхидея "яйцо в гнезде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

В Ботаническом саду "Аптекарский огород" в столице расцвела орхидея "яйцо в гнезде". Об этом говорится на официальной странице сада в Instagram.

"Яйцо в гнезде – редкая орхидея с таким народным названием расцвела в тропиках "Аптекарского огорода". Спешите, у вас есть одна неделя! Речь о венерином башмачке хорошеньком", – заявили в пресс-службе.

По данным представителей "Аптекарского огорода", в природе данный цветок растет в Мьянме, Таиланде, Малайзии, а также в Южном Китае.

Диаметр самого цветка составляет 8 сантиметров.

Ранее в "Аптекарском огороде" представили более тысячи тропических орхидей. Одна из крупнейших российских коллекций орхидей собрана в Ботаническом саду МГУ.