Москвичам рассказали, какими цветами украсят город весной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве продолжается подготовка к весне. В столичных тепличных хозяйствах специалисты выращивают цветы, которые через несколько месяцев украсят город, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заместитель начальника Ульяновского производственного управления ГБУ "Озеленение" Светлана Фитисова рассказала, что первые растения появятся в городе в апреле или мае. При этом посевы в данном управлении стартовали в конце января. Растениям предстоит набраться зеленой массы, пройти этап закаливания и сформировать бутоны.

По мнению Светланы Фитисовой, цветы являются неотъемлемой частью архитектурного оформления города.

"Если бы город был без цветов, мы бы видели только асфальт, немного газона и серые здания. Это будут какие-то каменные джунгли. Люди, когда видят цветы, другими становятся. Даже самые строгие в окружении цветов могут стать добродушными и непосредственными, как дети", – отметила Фитисова.

В теплицах ГБУ "Озеленение", площадь которых составляет 8,4 гектара закрытого грунта, выращивают растения для Юго-Западного, Южного, Юго-Восточного административных округов Москвы и ТиНАО. Планируется, что управление поставит 13,7 миллиона однолетней рассады и порядка 320 тысяч многолетников, около 800 тысяч виолы двулетней, а также около двух тысяч кустов роз.

Цветы высаживают с запасом. Поливают их вручную. На объекте работает порядка 160 специалистов. При необходимости привлекаются дополнительные силы.

При формировании клумб специалисты учитывают сразу несколько параметров растений, включая их внешний вид и качество. Для жизнедеятельности в городской среде больше всего подходят петунии, пеларгонии, газании и виолы. Эти растения выдерживают перепады температур, а также невосприимчивы к выхлопным газам. Также специалисты учитывают период цветения, чтобы живописные пейзажи украшали город с апреля по октябрь.

"Растения закаливают, чтобы подготовить к высадке в город. У нас есть специальные агрономические секреты, как и в любой профессии. Например, снижать температуру в теплице или сократить полив на определенное время", – добавила Фитисова.

Также в соседних теплицах на продажу выращивают порядка 2,5 миллиона тюльпанов. Многие цветы уже подготовлены к тому, чтобы быть срезанными.

Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" расцвели тюльпаны.

