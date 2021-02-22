Москвичам рассказали, какими цветами украсят город весной

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве продолжается подготовка к весне. В столичных тепличных хозяйствах специалисты выращивают цветы, которые через несколько месяцев украсят город, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заместитель начальника Ульяновского производственного управления ГБУ "Озеленение" Светлана Фитисова рассказала, что первые растения появятся в городе в апреле или мае. При этом посевы в данном управлении стартовали в конце января. Растениям предстоит набраться зеленой массы, пройти этап закаливания и сформировать бутоны.
По мнению Светланы Фитисовой, цветы являются неотъемлемой частью архитектурного оформления города.
"Если бы город был без цветов, мы бы видели только асфальт, немного газона и серые здания. Это будут какие-то каменные джунгли. Люди, когда видят цветы, другими становятся. Даже самые строгие в окружении цветов могут стать добродушными и непосредственными, как дети", – отметила Фитисова.
В теплицах ГБУ "Озеленение", площадь которых составляет 8,4 гектара закрытого грунта, выращивают растения для Юго-Западного, Южного, Юго-Восточного административных округов Москвы и ТиНАО. Планируется, что управление поставит 13,7 миллиона однолетней рассады и порядка 320 тысяч многолетников, около 800 тысяч виолы двулетней, а также около двух тысяч кустов роз.
Цветы высаживают с запасом. Поливают их вручную. На объекте работает порядка 160 специалистов. При необходимости привлекаются дополнительные силы.
При формировании клумб специалисты учитывают сразу несколько параметров растений, включая их внешний вид и качество. Для жизнедеятельности в городской среде больше всего подходят петунии, пеларгонии, газании и виолы. Эти растения выдерживают перепады температур, а также невосприимчивы к выхлопным газам. Также специалисты учитывают период цветения, чтобы живописные пейзажи украшали город с апреля по октябрь.
"Растения закаливают, чтобы подготовить к высадке в город. У нас есть специальные агрономические секреты, как и в любой профессии. Например, снижать температуру в теплице или сократить полив на определенное время", – добавила Фитисова.
Также в соседних теплицах на продажу выращивают порядка 2,5 миллиона тюльпанов. Многие цветы уже подготовлены к тому, чтобы быть срезанными.
Ранее сообщалось, что в "Аптекарском огороде" расцвели тюльпаны.
В "Аптекарском огороде" расцвели тюльпаны
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: