Российские вакцины от COVID-19 надежны и безопасны – Путин

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российские вакцины от коронавирусной инфекции являются надежными и безопасными. Об этом заявил Владимир Путин.

По словам российского лидера, ни один иностранный препарат не демонстрирует такой степени защиты, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Путин планирует сделать прививку от коронавируса во вторник, 23 марта. Отмечается, что вакцинация российского лидера от коронавируса не будет публичным мероприятием.

Кроме того, президент заявил, что ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России удалось стабилизировать. Глава государства отметил, что в стране полностью вакцинированы 4,3 миллиона человек, первую прививку сделали в общей сложности 6,3 миллиона граждан.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемиологическая обстановка в России постепенно стабилизируется, однако остается достаточно напряженной. По ее словам, отменять масочный режим в России пока не стоит, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.