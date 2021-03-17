Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Эпидемиологическая обстановка в России постепенно стабилизируется, однако остается достаточно напряженной, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Ситуация эпидемическая стабилизируется. Количество заболевших ежедневно снижается. В течение недели, внутри недели некоторые колебания, которые связаны с регистрацией исключительно, но это не с эпидпроцессом. Мы считаем количество заболевших средненедельное. Показатель сегодня – он уже менее 7 на 100 тысяч в сутки. Но вместе с тем ситуация остается напряженной", – заявила она в эфире канала "Россия 1".

Ранее Попова заявила, что, несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, отменять масочный режим в России пока не стоит. По ее словам, еще есть некоторые риски, связанные с возвращением россиян из других стран, а также с тем, что в некоторых субъектах РФ снимают ограничения и отменяют режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

Также об улучшении ситуации с коронавирусом в России сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Однако, по ее словам, ситуация остается тревожной из-за появления новых штаммов.