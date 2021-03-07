Собянин заявил, что в столице уровень заболеваемости COVID-19 снижается каждую неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице каждую неделю снижается уровень заболеваемости COVID-19. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 1".

Градоначальник отметил, что в сравнении с ситуацией в некоторых зарубежных странах в столице она достаточно стабильная.

"От пика, когда мы выявляли самое большое количество, до сегодняшнего дня почти в пять раз снизилось количество зафиксированных заболеваний. В целом, где-то по госпитализации, по другим показателям – в два-три раза снизился уровень", – сказал он.

Ранее Собянин объявил, что с 8 марта домашний режим для людей старшего возраста станет рекомендательным. По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в столице улучшилась. Однако он подчеркнул, что горожане старшего возраста по-прежнему остаются в группе риска.