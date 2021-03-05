Собянин объявил о разблокировке соцкарт и переводе домашнего режима в рекомендательный

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин объявил, что с 8 марта домашний режим для людей старшего возраста станет рекомендательным. Об этом мэр Москвы написал в блоге на своем персональном сайте.

По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом в столице улучшилась. Собянин отметил, что количество ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в пять раз снизилось относительно пиковых значений. Кроме того, уровень распространения коронавируса по другим показателям упал в 2-3 раза.

"Действительно, есть такая возможность – принять решение о переводе самоизоляции для тех, кому 65+, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, из обязательного режима в рекомендательный и разблокировать социальные карты", – подчеркнул мэр.

Градоначальник подчеркнул, что горожане старшего возраста по-прежнему остаются в группе риска. Он отметил, что ежедневно в больницы Москвы попадают 700–800 человек с тяжелой формой коронавируса.

Собянин попросил пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями учитывать этот фактор и не ездить в общественном транспорте без особой необходимости. Также мэр Москвы напомнил о возможности вакцинации. Прививочные пункты открыты при столичных поликлиниках.

Как подчеркнул Собянин, в столице сняты уже многие ограничения, вызванные пандемией коронавируса: работают учреждения культуры и общественные пространства, заведения общепита, не ограничено движение транспорта.

Мэр столицы также пожелал жителям Москвы здоровья и поздравил москвичек с наступающим Международным женским днем.

В феврале 2021 года Сергей Собянин заявил, что Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса и готова к новой борьбе. Мэр столицы также подчеркнул, что городские власти и структуры стали более подготовленными и смогут справиться с дальнейшими или иными угрозами.

