Москвичи рассказали, как изменилась их жизнь за год пандемии

Сегодня исполняется ровно год с момента выявления первого человека, зараженного коронавирусной инфекцией в Москве. Как за этот период изменилась жизнь, что положительного принесла пандемия и какие страхи появились у людей – рассказали сами москвичи.

Первый случай заражения

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

О первом случае коронавирусной инфекции в Москве сообщил 2 марта 2020 года на своем сайте Сергей Собянин. СOVID-19 был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии, где на тот момент уже вовсю бушевала пандемия. Сразу был выявлен полный круг контактов этого человека, госпитализированы 6 его родственников и 5 знакомых. Симптомов заболевания у них не было. Также с рейса, на котором летел заболевший пассажир, госпитализировали еще 13 человек с легкими недомоганиями, а 83 человека отправили на домашний карантин.

В Москве срочно были приняты меры с целью предотвратить распространение коронавируса. Фиксировались данные всех пассажиров, прибывающих в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, им выдавались постановления об изоляции. На входах в общественные места начали проверять температуру, были подготовлены дополнительные стационары для больных, в городе были введены меры профилактики.

За этот год москвичи научились носить маски и перчатки, обрабатывать руки и поверхности санитайзерами, держать дистанцию в общественных местах и более внимательно относиться к своему здоровью. Сергей Собянин заявил, что даже если в столице будет новая вспышка коронавирусной инфекции, то Москва сможет ее пережить.





Сергей Собянин мэр Москвы Если даже будет какой-то всплеск, то он не будет критичным. Мы его переживем и дальше будем выходить из пандемии, заниматься привычными делами, вести привычный образ жизни.

Год пандемии глазами москвичей

Жители столицы рассказали Москве 24, каким этот год стал для них.

Алина, журналист, 23 года

Алина. Фото: предоставлено героиней материала

Год был, мягко говоря, жестким. Самым трудным было оказаться дома со всей своей семьей и никуда не выходить больше месяца. При этом было ощущение, будто сейчас происходит какой-то апокалипсис, а ты не можешь ничего сделать. И только ждешь трансляцию или эфир по телевизору, когда тебе вообще скажут, что дальше делать.

Мне кажется, такое ощущение было у всех. По работе я должна была брать интервью по телефону. И когда звонила, некоторые герои даже плакали в трубку от того, что им плохо, что им хочется банального общения. А тут услышали голос малознакомого человека – и как будто пришелец из космоса прилетел.





Алина Зато на самоизоляции я поняла, что моя семья намного веселее, чем я думала. Папа даже читал мне какие-то статьи и книги, прям как в детстве.

Каждый выезд в магазин был чем-то вроде праздника. Помню, как вышла за пирожными. На улице был самый настоящий мрак: людей нет, магазины закрыты – ни души. И, увидев булочную, я подумала: "Все, даже пирожных не осталось". Света за окнами я не видела. Но как же удивилась, когда открыла дверь и услышала джаз, а на прилавках увидела кучу тортиков! Я даже смогла взять кофе с собой. Вот оно – счастье!

А еще появилось чувство дистанции. Если раньше обнималась и целовалась с людьми при встрече, то теперь всегда в ступоре, а надо ли? Никто не боится? Хотя многие уже переболели.

Андрей, владелец рекламного бюро, 40 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Год был непростым. Многие компании в малом и среднем бизнесе рухнули, так случилось и в моем случае. Несколько клиентов, которые должны были нам выплатить деньги за работу, из-за пандемии этого не сделали. Пришлось платить сотрудникам из своего кармана. Я закрыл свой офис, мы перешли на дистанционный формат.

Первые полгода вообще не было заказов, все были в огромном шоке.





Андрей Из хорошего: удалось собраться с мыслями, больше уделить внимание себе и близким, выстроить систему дистанционной работы.

Хотя дистанционка для меня как минимум на 30% менее эффективна. Я привык работать в офисе и в плотном контакте с людьми. Зато за этот год мы сэкономили время на дороге и стали немного больше заниматься спортом, съездили в Крым.

Дмитрий Кондратюк, актер, 32 года

Дмитрий Кондратюк. Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Это был чудесный, необычный год, потому что в моей жизни подобного не было. И я надеюсь, что пандемия уже идет на спад и все-таки будет только улучшение, и последующие поколения с этим не столкнутся.

Пандемия на меня повлияла положительно. Во-первых, это правильный распорядок дня, потому что клубы и вечеринки работали до определенного времени, а в какой-то период вообще не работали, можно было ложиться и просыпаться вовремя. Когда только настала пандемия, я начал заниматься фитнесом дома. И сейчас мне уже не хочется идти в спортзал, где толпы людей, а может быть, уже и не толпы.





Дмитрий Кондратюк Я начал ценить то время, которое провожу с друзьями и близкими вместе. В пандемию я был один, и, учитывая то, что выходить особо никуда нельзя было, моменты встреч сейчас стали более ценными и теплыми, чем были ранее. Я это переосмыслил и осознал.

В нашей творческой сфере ограничения, которые были сделаны, повлияли очень сильно. Без работы было тяжеловато. Но мы искали какие-то выходы, пытались организовывать мероприятия онлайн, выступали на спектаклях, которые шли под запись и показывались по телевизору. Да, не та отдача. Да, это новый формат – неожиданно, непонятно, но надо подстраиваться и надо жить тем, что у тебя есть, это развивать. В целом это неплохой опыт. Было время многое переосмыслить и сделать накопившиеся дела дома, которые всегда откладывал на потом.

Кристина Одинцова, геолог, 28 лет

Кристина Одинцова. Фото: предоставлено героиней материала

Для меня 2020 год, как и для многих, прошел непросто. Коронавирус внес свои изменения во все планы: например, мне пришлось на год отложить поездку за рубеж к родным. Сначала, когда все только начиналось, я постоянно переносила отпуск на работе и меняла билеты с надеждой, что все устаканится в ближайшие месяцы, но ситуация только усложнялась. Поэтому вот уже год я жду открытия границ и возможности увидеть родных. Очень по ним соскучилась и надеюсь, что скоро все осуществится.





Кристина Одинцова 2020-й научил ценить здоровье и относиться к нему намного серьезнее. Мы с мужем переболели коронавирусом, к счастью, в легкой форме, но я очень боялась того, что болезнь коснется родных.

От последствий ковида у меня скончался дядя. Он перенес болезнь на ногах и до последнего не знал, что переболел, но ковид оставил свой след в организме. Конечно, это все очень больно и заставило нас еще раз задуматься, что следует беречь себя и всегда прислушиваться к своему организму.





Кристина Одинцова Я стала тщательнее относиться к дезинфекции. Каждый раз по возвращении с улицы дезинфицирую телефоны. Кажется, эта привычка останется, даже когда ситуация с коронавирусом улучшится, но это и неплохо.

Появилось много страхов. Например, я не могу заставить себя вернуться к занятиям в спортзале, потому что боюсь снова заразиться от прикосновения к тренажерам, которыми пользуется столько людей.

Несмотря на все сложности, я благодарна 2020 году за возможность проводить больше времени с семьей. За время работы на удаленке мы с мужем стали намного ближе. У меня появилась возможность уделять родным и друзьям больше времени. Это очень важно.