В России разрабатывают вакцину от COVID-19, дающую клеточный иммунитет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российские специалисты разрабатывают вакцину от коронавируса, главным преимуществом которой станет длительное действие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
По ее словам, новая вакцина создается на случай того, если изменчивость вируса не позволит вырабатываемым антителам связываться друг с другом. Прежде всего она будет направлена на развитие не гуморального, а клеточного, цитотоксического, иммунитета.
Клеточный иммунитет, подчеркнула Скворцова, может действовать годами – в этом заключается его основное преимущество. В некоторых экспериментальных работах доказано, что длительность действия клеточного иммунитета сохраняется до 13–17 лет, заключила глава ФМБА.
Ранее сообщалось, что вакцину "Спутник V" доставили в Сербию. Президент страны Александр Вучич отметил, что до конца года в Сербии надеются наладить собственное производство препарата. По данным местного Минздрава, многие там хотят привиться именно российской вакциной.
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