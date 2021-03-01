В России разрабатывают вакцину от COVID-19, дающую клеточный иммунитет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские специалисты разрабатывают вакцину от коронавируса, главным преимуществом которой станет длительное действие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.

По ее словам, новая вакцина создается на случай того, если изменчивость вируса не позволит вырабатываемым антителам связываться друг с другом. Прежде всего она будет направлена на развитие не гуморального, а клеточного, цитотоксического, иммунитета.

Клеточный иммунитет, подчеркнула Скворцова, может действовать годами – в этом заключается его основное преимущество. В некоторых экспериментальных работах доказано, что длительность действия клеточного иммунитета сохраняется до 13–17 лет, заключила глава ФМБА.

Ранее сообщалось, что вакцину "Спутник V" доставили в Сербию. Президент страны Александр Вучич отметил, что до конца года в Сербии надеются наладить собственное производство препарата. По данным местного Минздрава, многие там хотят привиться именно российской вакциной.