Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:53

У россиян выявили 3,5 тыс мутаций коронавируса – ФМБА

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские специалисты выявили у россиян 3,5 тысячи различных мутаций коронавируса, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да, Владимир Владимирович, мы выявили 3,5 тысячи мутаций у россиян", – сказала Скворцова.

Она пояснила, что подавляющее большинство обнаруженных мутаций являются однонуклеотидными, то есть нейтральными и не оказывающими влияния на течение COVID-19. Лишь семь обнаруженных мутаций, чья распространенность едва превышает 5%, представляют более сложную картину.

Путин, в свою очередь, отметил, что отечественные вакцины эффективны против всех новых разновидностей коронавируса.

"Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе. Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов", – заявил президент.

Ранее Путин поручил проверить эффективность российских вакцин от коронавируса против новых его штаммов. Доклад должен быть подготовлен до 15 марта 2021 года.

В середине февраля Центр "Вектор" подтвердил эффективность российских вакцин против "британского" штамма коронавируса. Речь идет о препаратах "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

Также Роспотребнадзор сообщил, что на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" не влияют мутации "южноафриканского" и "бразильского" штаммов коронавируса.

В Москве зафиксировали 2 097 новых случаев коронавируса

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать