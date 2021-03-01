У россиян выявили 3,5 тыс мутаций коронавируса – ФМБА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российские специалисты выявили у россиян 3,5 тысячи различных мутаций коронавируса, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.
"Да, Владимир Владимирович, мы выявили 3,5 тысячи мутаций у россиян", – сказала Скворцова.
Она пояснила, что подавляющее большинство обнаруженных мутаций являются однонуклеотидными, то есть нейтральными и не оказывающими влияния на течение COVID-19. Лишь семь обнаруженных мутаций, чья распространенность едва превышает 5%, представляют более сложную картину.
Путин, в свою очередь, отметил, что отечественные вакцины эффективны против всех новых разновидностей коронавируса.
"Как мне докладывали, имеющиеся у нас сегодня вакцины эффективно работают и против этих штаммов, которые так сегодня всех в Европе пугают, да и не только в Европе. Испытания этих вакцин, которые сталкиваются с вирусом, показывают, что вакцины наши эффективны против этих штаммов", – заявил президент.
Ранее Путин поручил проверить эффективность российских вакцин от коронавируса против новых его штаммов. Доклад должен быть подготовлен до 15 марта 2021 года.
В середине февраля Центр "Вектор" подтвердил эффективность российских вакцин против "британского" штамма коронавируса. Речь идет о препаратах "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".
Также Роспотребнадзор сообщил, что на эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" не влияют мутации "южноафриканского" и "бразильского" штаммов коронавируса.
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