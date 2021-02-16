"Вектор" подтвердил эффективность вакцин против "британского" штамма коронавируса

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Центр "Вектор" подтвердил эффективность

российских вакцин против "британского" штамма коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Речь идет о препаратах "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Специалисты провели сравнительное исследование.

"Защитный эффект был продемонстрирован в реакциях нейтрализации с использованием сывороток, полученных от лиц, привитых данными вакцинами, и содержащих антитела к вирусу SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.

Накануне Владимир Путин поручил проверить эффективность российских вакцин от коронавируса против новых его штаммов. Доклад должен быть подготовлен до 15 марта 2021 года.

Ранее в Роспотребнадзоре объявили, что в России появилась первая в мире тест-система для выявления "британского" штамма коронавируса. Уточнялось, что разработка Центрального НИИ Эпидемиологии способна определять мутацию N501Y.

