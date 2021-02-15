Путин поручил оценить эффективность вакцин против новых штаммов коронавируса

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Владимир Путин поручил проанализировать эффективность отечественных вакцин от COVID-19 против новых штаммов коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить осуществление анализа и оценки эффективности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса", – говорится в документе.

Также уточняется, что при необходимости требуется провести дополнительные исследования с внесением изменений в регистрационные данные препаратов.

Доклад по поручению главы государства должен быть представлен до 15 марта текущего года.

Ранее в Роспотребнадзоре объявили, что в России появилась первая в мире тест-система для выявления "британского" штамма коронавируса. Уточнялось, что разработка Центрального НИИ Эпидемиологии способна определять мутацию N501Y.

