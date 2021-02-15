В РФ зарегистрировали первый в мире тест на британский штамм COVID-19

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Роспотребнадзор сообщил о регистрации первой в мире тест-системы для выявления британского штамма коронавируса.

Как говорится на сайте ведомства, тест на выявление мутации N501Y разработал Центральный НИИ Эпидемиологии.

Набор реагентов АмплиСенс® SARS-CoV-2-UK-IT можно использовать для создания тестов на другие мутации.

Отмечается, что испытания на клинических образцах с подтвержденной мутацией доказали высокую точность.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что российские вакцины эффективны против нового штамма COVID-19.

В Великобритании ранее обнаружили еще два новых штамма. Одна из мутаций относится к категории вызывающих беспокойство.

Указывается, что они отличаются от ранее выявленного варианта коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке.