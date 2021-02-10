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В мире

03:07

В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса

за рубежом медицина

Фото: TASS/EPA/ANDY RAIN

Минздрав Великобритании заявил об обнаружении двух новых штаммов коронавируса, передает Sky News.

Как говорится в докладе Консультативной группы по угрозам новых респираторных вирусов, одна из мутаций относится к категории "вызывающих беспокойство".

Она была выявлена в графстве Бристоль. Другой новый штамм нашли в Ливерпуле и классифицировали как "изучаемый вариант". Всего в стране выявлено 76 случаев заражения бристольским и ливерпульским штаммами.

Отмечается, что они отличаются от ранее выявленного кентского варианта коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке. Эта же мутация наблюдается у бразильской и южноафриканской разновидностей вируса.

В Службе общественного здравоохранения Англии (PHE) заявили о наличии "высокой степени уверенности в том, что вакцины от коронавируса будут защищать от этих вариантов".

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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