В Великобритании выявили еще два новых штамма коронавируса

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Минздрав Великобритании заявил об обнаружении двух новых штаммов коронавируса, передает Sky News.
Как говорится в докладе Консультативной группы по угрозам новых респираторных вирусов, одна из мутаций относится к категории "вызывающих беспокойство".
Она была выявлена в графстве Бристоль. Другой новый штамм нашли в Ливерпуле и классифицировали как "изучаемый вариант". Всего в стране выявлено 76 случаев заражения бристольским и ливерпульским штаммами.
Отмечается, что они отличаются от ранее выявленного кентского варианта коронавируса мутацией Е484К в шиповидном белке. Эта же мутация наблюдается у бразильской и южноафриканской разновидностей вируса.
В Службе общественного здравоохранения Англии (PHE) заявили о наличии "высокой степени уверенности в том, что вакцины от коронавируса будут защищать от этих вариантов".
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