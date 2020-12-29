ВОЗ анонсировала новые испытания в 2021 году из-за пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в 2021 году следует уделить пристальное внимание исследованию новых штаммов коронавируса.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что в следующем году мир столкнется с новыми вызовами и новыми разновидностями коронавируса.

Он добавил, что ВОЗ плотно работает с учеными по всему миру, чтобы лучше понять любые изменения вируса, а также его способности распространяться и вызывать заболевание.

Кроме того, на пресс-конференции Гебрейесус поблагодарил Великобританию и ЮАР за тестирование и выявление новых разновидностей коронавируса, передает ТАСС.

Новую быструю мутацию коронавируса ранее обнаружили в Великобритании и ЮАР.

При этом главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил об эффективности вакцин против нового штамма коронавируса.