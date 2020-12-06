Врач заявил о росте сверхраспространителей коронавируса в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов рассказал, что в России фиксируют все больше "сверхраспространителей" коронавируса.
По его словам, к ним относятся люди, у которых вирус активно размножается в организме, а не те, у кого есть ярко выраженные симптомы.
В интервью радио Sputnik он отметил, что это явление "super-spreader, или сверхраспространителей" довольно "коварное", поскольку такие люди наиболее заразны.
"Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса", – сказал Дурманов.
При этом понять, является ли человек сверхраспространителем вируса, можно только с помощью теста. В таком случае придется проверять всех здоровых людей.
"У бессимптомного носителя можно выявить вирус только с помощью теста ПЦР, но каковы основания проверять его? Так мы начнем любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель", – добавил врач.
Он подчеркнул, что главная защита – соблюдение мер предосторожности и использование средств индивидуальной защиты при контактах со всеми людьми.
Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом. По его словам, вторичное инфицирование практически исключено, однако такие случаи фиксируются.
Специалист рассказал, что происходит в клетках после заражения COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: