Врач заявил о росте сверхраспространителей коронавируса в РФ

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Ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов рассказал, что в России фиксируют все больше "сверхраспространителей" коронавируса.

По его словам, к ним относятся люди, у которых вирус активно размножается в организме, а не те, у кого есть ярко выраженные симптомы.

В интервью радио Sputnik он отметил, что это явление "super-spreader, или сверхраспространителей" довольно "коварное", поскольку такие люди наиболее заразны.

"Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса", – сказал Дурманов.

При этом понять, является ли человек сверхраспространителем вируса, можно только с помощью теста. В таком случае придется проверять всех здоровых людей.

"У бессимптомного носителя можно выявить вирус только с помощью теста ПЦР, но каковы основания проверять его? Так мы начнем любого здорового человека подозревать в том, что он бессимптомный носитель", – добавил врач.

Он подчеркнул, что главная защита – соблюдение мер предосторожности и использование средств индивидуальной защиты при контактах со всеми людьми.

Иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом. По его словам, вторичное инфицирование практически исключено, однако такие случаи фиксируются.