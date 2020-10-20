Врач назвал способы защиты иммунитета при коронавирусе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, как повысить иммунитет для защиты от вирусов.
Прежде всего иммунолог рекомендовал регулярно заниматься физкультурой. Однако слишком увлекаться не следует, потому что во всем важна мера, указал Викулов.
По его словам, физические упражнения влияют на иммунную систему, а малоподвижный образ жизни отрицательно сказывается на здоровье.
"Сверхнагрузка – это мощный стрессорный фактор, который превращается в дистресс и через эндокринные механизмы подавляет множество иммунологических реакций", – сказал врач.
В то же время следует правильно питаться и отказаться от привычки к обильному потреблению жирной пищи, которая негативно сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы.
Кроме того, нужно отказаться от вредных привычек, заключил специалист в интервью радио Sputnik. Например, курение и частое употребление алкоголя подрывают иммунитет.
Врач Евгений Комаровский ранее назвал лучшим способом профилактики коронавируса занятия футболом. Он выразил мнение, что в закрытых помещениях вероятность заразиться выше и призвал больше времени проводить на улице.
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