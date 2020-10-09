Ученые нашли эффективный способ повысить качество жизни

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Интенсивные тренировки на протяжении пяти лет позволяют значительно улучшить состояние здоровья, повысить качество жизни и замедлить старение. Результаты своего исследования норвежские ученые представили в журнале British Medical Journal.

В исследовании участвовали 7 тысяч человек в возрасте 70–77 лет. Их разделили на три группы: первые выполняли высокоинтенсивные тренировки по четыре подхода четыре минуты каждый два раза в неделю, вторые тренировались с постоянной умеренной интенсивностью в течение 50 минут два дня в неделю. Третья группа выполняла упражнения в соответствии с рекомендациями норвежских органов здравоохранения.

Через пять лет показатели физического и психического качества жизни выше всего были у группы с тренировками высокой интенсивности. В ней умерли 3% участников, тогда как во второй – 6%. Хоть разница и не статистически значимая, однако ученые предположили, что интенсивные тренировки действительно позволяют продлить жизнь.

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