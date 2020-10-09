Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Гериатрический центр откроют на севере Москвы к 2022 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Решение о создании комплекса приняли на заседании столичной градостроительно-земельной комиссии. В учреждении организуют 90 мест для стационарного размещения, а также дневной центр на 25 мест для пожилых людей с болезнью Альцгеймера.

"Проект создания гериатрического центра на севере Москвы имеет статус инвестиционного приоритетного проекта, что предусматривает для инвестора льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество и земельному налогу. В рамках этого проекта будет реконструировано здание общей площадью 4,1 тысячи квадратных метров на улице Селигерской", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам Ефимова, проект реализуют полностью на средства инвестора, их объем составит более 300 миллионов рублей.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, гериатрический центр оборудуют, учитывая особенности жизни, здоровья и нужд людей старшего возраста. Ухаживать за пациентами по специально разработанным индивидуальным программам будет квалифицированный персонал.

"Здесь появится 64 новых рабочих места", – отметил Прохоров.

Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что появление нового учреждения будет способствовать увеличению доступности соцуслуг для пожилых горожан, которым нужен постоянный уход и восстановительная терапия.

"Это важно для семей, имеющих родственников с диагнозом "деменция". Постояльцам нового гериатрического центра будут гарантированы медицинский контроль, хорошее питание, реабилитация, психологическая поддержка, разноплановая организация досуга", – заключила Ракова.

К 2022 году во всех регионах планируют запустить программу долговременного ухода за пожилыми гражданами и людьми с ограниченными возможностями. Москва примет в ней активное участие и уже начинает развивать сферу гериатрии.

Ранее Минздрав призвал не привозить детей к пожилым родственникам во время школьных каникул.