10:51
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Гериатрический центр откроют на севере Москвы к 2022 году. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Решение о создании комплекса приняли на заседании столичной градостроительно-земельной комиссии. В учреждении организуют 90 мест для стационарного размещения, а также дневной центр на 25 мест для пожилых людей с болезнью Альцгеймера.
"Проект создания гериатрического центра на севере Москвы имеет статус инвестиционного приоритетного проекта, что предусматривает для инвестора льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество и земельному налогу. В рамках этого проекта будет реконструировано здание общей площадью 4,1 тысячи квадратных метров на улице Селигерской", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, проект реализуют полностью на средства инвестора, их объем составит более 300 миллионов рублей.
По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, гериатрический центр оборудуют, учитывая особенности жизни, здоровья и нужд людей старшего возраста. Ухаживать за пациентами по специально разработанным индивидуальным программам будет квалифицированный персонал.
"Здесь появится 64 новых рабочих места", – отметил Прохоров.
Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что появление нового учреждения будет способствовать увеличению доступности соцуслуг для пожилых горожан, которым нужен постоянный уход и восстановительная терапия.
"Это важно для семей, имеющих родственников с диагнозом "деменция". Постояльцам нового гериатрического центра будут гарантированы медицинский контроль, хорошее питание, реабилитация, психологическая поддержка, разноплановая организация досуга", – заключила Ракова.
К 2022 году во всех регионах планируют запустить программу долговременного ухода за пожилыми гражданами и людьми с ограниченными возможностями. Москва примет в ней активное участие и уже начинает развивать сферу гериатрии.
Ранее Минздрав призвал не привозить детей к пожилым родственникам во время школьных каникул.
В Москве заблокировали социальные карты школьников и пенсионеров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: