В Минздраве призвали не привозить детей к пожилым родственникам во время школьных каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Главный гериатр министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева в беседе с Москвой 24 призвала не использовать пожилых людей вместо няни во время двухнедельных школьных каникул.
"Это очень серьезный вопрос. Дети не тяжело переносят эту инфекцию, но они являются ее переносчиками. А бабушки и дедушки – это группы риска по тяжелому течению заболевания. Заразиться можно в любом возрасте, но посмотрите: у нас сейчас в больницах и в реанимации в Москве в основном находятся пожилые люди. Поэтому пожилого человека в качестве няни использовать крайне не рекомендовано", – заявила гериатр.
Однако в виде исключения она назвала единственный безопасный способ, как на время каникул можно оставить ребенка под присмотром бабушки и дедушки.
По распоряжению мэра города, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.
Кроме того, на двухнедельные каникулы с 5 октября отправили и столичных школьников. Мера принята для снижения новых случаев коронавируса.
Сергей Собянин сообщил, что возвращение детей к обучению после каникул будет зависеть от развития ситуации с COVID-19 в городе.
Доля детей среди заболевших COVID-19 в Москве превысила 19%
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