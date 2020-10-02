В Минздраве призвали не привозить детей к пожилым родственникам во время школьных каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный гериатр министерства здравоохранения РФ Ольга Ткачева в беседе с Москвой 24 призвала не использовать пожилых людей вместо няни во время двухнедельных школьных каникул.

"Это очень серьезный вопрос. Дети не тяжело переносят эту инфекцию, но они являются ее переносчиками. А бабушки и дедушки – это группы риска по тяжелому течению заболевания. Заразиться можно в любом возрасте, но посмотрите: у нас сейчас в больницах и в реанимации в Москве в основном находятся пожилые люди. Поэтому пожилого человека в качестве няни использовать крайне не рекомендовано", – заявила гериатр.

Однако в виде исключения она назвала единственный безопасный способ, как на время каникул можно оставить ребенка под присмотром бабушки и дедушки.





Ольга Ткачева главный гериатр Минздрава РФ Это возможно, только если знать наверняка, что у ребенка нет заболевания: если ему сделали ПЦР и он отрицательный. И при этом ребенок ни с кем больше не общается – ни со сверстниками, ни гулять во дворе не ходит, а находится в изоляции вместе с бабушкой и дедушкой. Это возможно как исключение.

По распоряжению мэра города, с 28 сентября москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями не рекомендуется без особой необходимости выходить из дома. Мэр также попросил руководителей предприятий и организаций перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. При необходимости работникам будут выданы больничные листы.

Кроме того, на двухнедельные каникулы с 5 октября отправили и столичных школьников. Мера принята для снижения новых случаев коронавируса.

Сергей Собянин сообщил, что возвращение детей к обучению после каникул будет зависеть от развития ситуации с COVID-19 в городе.